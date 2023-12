Genoa-Inter, ultima del 2023 per prendersi dei vantaggi nel 2024

Genoa-Inter completa le attività per il 2023 della squadra di Inzaghi, che comunque vada stasera alle 20.45 al Ferraris e domani in Juventus-Roma passerà Capodanno in testa alla Serie A. Ma un conto è farlo con quattro o più punti di vantaggio, un conto con qualcosa meno.

PROIETTARSI ALL’ANNO NUOVO – Genoa-Inter chiude il 2023, ma i risvolti di questa partita varranno tutti per il 2024. Un successo stasera al Ferraris vorrebbe dire essere campioni d’inverno con una giornata d’anticipo: un qualcosa che non vale nulla, non lo si può nemmeno definire un titolo, ma che sarebbe un messaggio. Anche perché vorrebbe dire aver tenuto a distanza di sicurezza la Juventus, almeno quattro punti ossia più di una partita. Che è quello che serve per non dover soffrire troppo. A Marassi però non sarà una passeggiata, perché il Genoa ha fatto cadere diverse big fra cui proprio i bianconeri. Motivo per cui servirà la migliore Inter.

EMERGENZA IN CALO? – Per Genoa-Inter si rivedrà a disposizione anche Denzel Dumfries. Non sarà titolare, come ovvio, ma la sua presenza aumenta le opzioni in un momento in cui non ce ne sono tantissime. Mancheranno ancora Federico Dimarco e Lautaro Martinez, mentre hanno superato l’influenza Stefan de Vrij e Davide Frattesi. Ieri Simone Inzaghi ha parlato di rotazioni come risorsa e stavolta potrebbe toccare al rientro di Benjamin Pavard, assente dal 1′ dalla trasferta di Bergamo quando si fece male. Anche se Yann Bisseck in sua assenza si è comportato in maniera egregia segnando sabato scorso col Lecce. Nel Genoa il recupero è doppio, perché Alberto Gilardino riavrà anche Junior Messias oltre a Mateo Retegui. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Genoa-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.