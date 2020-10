Genoa-Inter, tutto pronto: scelta la maglia, una novità

Genoa-Inter

Un’ora e mezza al fischio d’inizio di Genoa-Inter (alle ore 18.00). In attesa di conoscere la formazione ufficiale che Antonio Conte schiererà, i nerazzurri hanno scelto la maglia con cui giocheranno.

TRASFERTA – L’Inter ha scelto la divisa da gioco con cui affronterà il Genoa tra poco più di un’ora (alle 18.00): i nerazzurri scenderanno in campo con la divisa da trasferta. Maglia bianca con trama a scacchi (irregolari) e linee azzurre, pantaloncini completamente bianchi con striscia laterale nerazzurra. La scelta di questa divisa rappresenta una novità assoluta: è infatti la prima volta che l’Inter disputerà una gara con la seconda maglia, in questa stagione. Finora, il kit da trasferta 2020/21 si era visto in una sola occasione: nell’ultima gara dello scorso campionato, la vittoriosa trasferta sul campo dell’Atalanta. Ecco l’annuncio del club nerazzurro: