Genoa-Inter 0-2, il tabellino della partita della 5ª giornata di Serie A

Genoa-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-2: questo il tabellino della partita valida per la quinta giornata di Serie A 2020-2021.

FINALMENTE! – L’Inter trova la sua prima vittoria in questo mese di ottobre e inizia a risistemare la classifica. Ci vuole più di un’ora, in una partita non certo scintillante, per sbloccare il risultato, ma l’ingresso con energia di Nicolò Barella innesca Romelu Lukaku, per il suo quinto gol contro il Genoa in tre partite. È poi Danilo D’Ambrosio a fissare il raddoppio, e per la prima volta i nerazzurri mantengono la porta inviolata in stagione. Questo il tabellino di Genoa-Inter.

GENOA-INTER 0-2 – IL TABELLINO

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, C. Zapata, Bani; Ghiglione, Rovella (84′ Melegoni), Badelj (61′ Zajc), Behrami (61′ Radovanovic), Czyborra (46′ Lu. Pellegrini); Pandev, Pjaca (65′ Shomurodov).

In panchina: Marchetti, Paleari, Biraschi, Destro, Masiello, Parigini, Dumbravuanu.

Allenatore: Rolando Maran

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, A. Bastoni; Darmian (80′ Kolarov), Vidal (80′ Nainggolan), Brozovic, Perisic (58′ Hakimi); Eriksen (58′ Barella); Lukaku, Lautaro Martinez (72′ Pinamonti).

In panchina: Padelli, Stankovic, de Vrij, Moretti, Vezzoni, Carboni, Satriano.

Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Davide Massa della sezione di Imperia (Alassio – Bottegoni; Manganiello; VAR Di Bello; A. VAR Liberti)

Gol: 64′ Lukaku, 79′ D’Ambrosio

Ammoniti: Lautaro Martinez (I), Bani (G)

Recupero: 0′ PT, 3′ ST