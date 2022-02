Genoa-Inter, serata tranquilla per l’arbitro Chiffi: la moviola – CdS

Genoa-Inter è una partita tranquilla per l’arbitro Chiffi, bene anche la gestione dei cartellini. Di seguito la moviola della partita secondo il Corriere dello Sport.

LA MOVIOLA – Genoa-Inter, bene l’arbitro Chiffi a gestire una partita del tutto calma. Bravo a concedere il vantaggio dopo l’intervento di Sturaro su Sanchez perché l’Inter sviluppa un’azione pericolosa. Nel secondo tempo arriva l’ammonizione a Ivan Perisic che perde la palla e interviene con i tacchetti sulla coscia di Hefti. Non è punibile l’impatto di Dzeko in area co il braccio. Corrette le ammonizioni a Ostigard che abbatte Dzeko. L’arbitro padovano, inoltre, ferma poche volte il gioco al Marassi: voto 6.

Fonte: Corriere dello Sport