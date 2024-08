Genoa-Inter, senza Pinamonti attacco obbligato nella formazione di Gilardino

Genoa-Inter non vedrà Pinamonti in campo, né dal 1′ né a gara in corso. L’attaccante ex di turno alle 18.30 potrà solo osservare la partita dalla tribuna, perché non figura fra i convocati. Questo fa sì che in formazione Gilardino abbia una sola scelta per l’attacco.

RIENTRO RINVIATO – Genoa-Inter non avrà Andrea Pinamonti fra i protagonisti. L’ex della partita, tornato in rossoblù dopo la stagione 2019-2020, è rientrato in Liguria ieri dal Sassuolo. Ma nei convocati, diramati soltanto stamattina, il suo nome non figura. Questo perché non è stato possibile tesserarlo in tempo per abilitarlo per la partita, complice il fatto che abbia firmato soltanto ieri. Con Mateo Retegui ora all’Atalanta e Albert Gudmundsson sempre da ieri alla Fiorentina, Alberto Gilardino ha perso l’attacco titolare della scorsa stagione. In Genoa-Inter, salvo sorprese con le formazioni ufficiali che usciranno fra pochi minuti, la coppia sarà formata da Vitinha e Junior Messias. Quest’ultimo ha segnato l’unico gol otto giorni fa in Coppa Italia alla Reggiana. Manca anche Caleb Ekuban, infortunato.

Genoa-Inter, attacco ridotto ma il resto della formazione c’è.



GLI ALTRI NOVE – Per Pierluigi Gollini c’è l’esordio col Grifone, visto che nell’altra partita ufficiale aveva giocato Nicola Leali. Il Genoa ha respinto tutte le offerte per Johan Vasquez, accostato anche all’Inter in estate, e il messicano è diventato uno degli uomini principali della difesa a tre di Gilardino con Koni De Winter braccetto destro e Mattia Bani centrale (o Alessandro Vogliacco). Sugli esterni a sinistra rilanciato Aaron Martin (non positiva la sua prima stagione in Italia, bene nel precampionato), a destra Stefano Sabelli o Alessandro Zanoli. Un ballottaggio anche in mezzo, tra Ruslan Malinovskyi e Morten Thorsby con l’ucraino che sembra leggermente favorito. Milan Badelj e Morten Frendrup sono invece sicuri del posto.

La probabile formazione di Gilardino

L’UNDICI – Questa la probabile formazione di Gilardino per Genoa-Inter: Gollini; De Winter, Bani, J. Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Messias, Vitinha.