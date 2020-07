Genoa-Inter, il secondo posto chiama: “primo dei perdenti” o obiettivo?

Genoa-Inter avrà inizio alle ore 19.30, per la terzultima giornata di Serie A. Al Ferraris stasera c’è la possibilità di conquistare il secondo posto in classifica, visto il pari di ieri dell’Atalanta contro il Milan: dopo le parole di Conte sarà un vero obiettivo?

TRAGUARDO DA NON TRASCURARE – Il secondo posto è il primo dei perdenti: vero, ma perché non approfittare di Genoa-Inter? L’uscita di Antonio Conte in settimana ha dimostrato tutto il rammarico dell’allenatore per non essere riuscito a vincere la Serie A, e qui ha ragione. Si poteva attaccare la Juventus, molto balbettante, e stare ancora più vicini se non fosse stato per qualche passaggio a vuoto. Il campionato ormai è andato, ma la piazza d’onore per l’Inter non sarebbe un ripiego, anzi. Arrivare secondi, dopo due quarti posti di fila, certificherebbe una crescita e farebbe alzare l’asticella: dev’essere visto come punto di partenza. Pertanto oggi bisogna battere il Genoa e superare l’Atalanta, con cui ci sarà lo scontro diretto all’ultima.

RITMO CERCASI – Conte ha detto anche che Christian Eriksen è inserito, quindi perché non riproporlo oggi in Genoa-Inter? Il danese, ancora altalenante come rendimento all’interno della singola partita, sta dando ancora solo sprazzi della sua classe. Farlo giocare sempre di certo non sarebbe un errore, anche per prendere confidenza coi compagni. L’obiettivo è averlo a pieno regime fra due settimane in Europa League col Getafe, così come Lautaro Martinez, sfruttando il vantaggio della continuità di partite rispetto agli spagnoli (che hanno finito domenica scorsa). In coppa si spera anche che torni Stefan de Vrij, oggi assente più per precauzione che per infortunio. Nel Genoa i dubbi di Davide Nicola sono soprattutto in mezzo (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 18 il countdown vero e proprio a Genoa-Inter con interviste, formazioni ufficiali e live della partita, visibile su Sky Sport.