Genoa-Inter, Sanchez la spunta su Lautaro Martinez? Un esordio possibile

Inzaghi nella conferenza stampa pre Genoa-Inter ha fatto il punto sul recupero di Gosens e sulle condizioni di Correa e Caicedo (QUI le sue dichiarazioni). In vista del match in programma domani allo stadio “Ferraris” alle ore 21.00 sembra possibile un solo esordio

POSSIBILE FORMAZIONE – Simone Inzaghi si prepara a Genoa-Inter con il gruppo quasi al completo. Per il match in programma domani alle ore 21.00 il tecnico nerazzurro potrà nuovamente schierare la miglior formazione possibile con Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic disponibili e titolarissimi dopo aver scontato le rispettive squalifiche. Tornano dunque difesa e centrocampo tipo con Ivan Perisic e Denzel Dumfries sulle corsie esterne. Per quanto riguarda il reparto avanzato, al momento l’unico sicuro del posto è Edin Dzeko mentre il ballottaggio tra Alexis Sanchez e Lautaro Martinez vede il cileno in leggero vantaggio.

UN ESORDIO – Per quanto riguarda i neo acquisti Robin Gosens e Felipe Caicedo, quello più vicino all’esordio sembra il secondo. Inzaghi ha fatto chiaramente capire che per il tedesco non c’è fretta considerando l’infortunio dal quale arriva. A questo punto l’attaccante potrebbe trovare spazio per qualche minuto, ovviamente tenendo conto dell’andamento della partita. Joaquin Correa non ci sarà contro i rossoblù ma per il derby di Coppa Italia sì.