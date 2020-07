Genoa-Inter, Sanchez favorito su Lautaro Martinez. De Vrij recupera? – SM

Condividi questo articolo

Genoa-Inter si avvicina. I nerazzurri cercano i tre punti sul difficile campo del Genoa, ancora in lotta per non retrocedere. Stefan de Vrij, uscito per infortunio nel corso della sfida con la Fiorentina, potrebbe recuperare. In attacco Alexis Sanchez favorito su Lautaro Martinez

SCELTE – Genoa-Inter si avvicina e per Antonio Conte è quasi tempo di scegliere la formazione che affronterà i rossoblu, nella sfida del Marassi in programma sabato alle 19:30. In difesa dovrebbero agire Godin, Bastoni e Skriniar. Stefan de Vrij, uscito per infortunio nel corso della sfida con la Fiorentina, dovrebbe recuperare ma partirà dalla panchina. A centrocampo agiranno Gagliardini e Brozovic, con Candreva e Young sulle corsie esterne. Christian Eriksen agirà sulla trequarti a supporto di Romelu Lukaku e di Alexis Sanchez favorito su Lautaro Martinez.