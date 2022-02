Genoa-Inter, ritorna il centrocampo tipo: trio al completo indispensabile

In Genoa-Inter, Inzaghi può nuovamente avere a disposizione il suo centrocampo titolare. Sia contro il Liverpool che con il Sassuolo, non è mai stato al completo

FINALMENTE − Quanto è mancato?! Dai risultati e dalle prestazioni, si può dire parecchio. Si tratta ovviamente del centrocampo titolare dell’Inter: Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu. Trio indispensabile e quasi inamovibile per Simone Inzaghi che ne è rimasto orfano nelle ultime due uscite contro Liverpool e Sassuolo. In Champions League, infatti, l’assenza di Barella ha avuto un certo peso soprattutto per la mancanza dei suoi strappi e degli inserimenti senza palla. Nulla da togliere alla prestazione di Arturo Vidal ma il centrocampista sardo è insostituibile. Domenica, invece, è stato il turno di Brozovic. Il croato è come il cacio sopra i maccheroni per l’Inter, ovvero quell’ingrediente base che in una grande squadra non puoi mai mancare. Sia contro il Liverpool che con il Sassuolo, Calhanoglu ha risentito della mancanza dell’uno e dell’altro. Di più domenica, in cui non è riuscito a coadiuvare bene nella posizione da doppio play facendosi infilare dagli avversari privo della sua protezione davanti la difesa. In Genoa-Inter, dopo due partite, Inzaghi ritrova il suo centrocampo tipo. Una buonissima notizia anche in vista del Derby di quattro giorni dopo contro il Milan.