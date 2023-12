Genoa-Inter, riecco Dumfries! Dubbio in difesa per Inzaghi – Sky

Genoa-Inter, sfida valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, è in programma domani sera alle 20:45. Per Inzaghi un solo dubbio di formazione: le ultime da Sky Sport

DUBBIO – Genoa-Inter andrà in scena domani sera alle 20:45. Inzaghi, per il match del Marassi, ritrova Dumfries che verrà convocato e partirà dalla panchina. Ancora assenti Lautaro Martinez, Dimarco e Cuadrado. L’unico dubbio di formazione per il tecnico, secondo quanto riferito da Sky Sport, riguarda la difesa: ballottaggio Bisseck-Pavard per il ruolo di braccetto di destra, con il tedesco in vantaggio. Per il resto Inzaghi dovrebbe confermare l’undici che ha battuto il Lecce. Di seguito la probabile formazione

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic. All: Inzaghi