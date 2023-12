Genoa-Inter, probabili formazioni 18ª giornata Serie A: tutti gli aggiornamenti

Genoa-Inter in Serie A nell’ultimo impegno dell’anno solare e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo per ribadire le intenzioni di guidare la classifica e possibilmente provare a sfruttare un passo falso altrui per allungare ulteriormente. Le due squadre a partire dalle ore 20:45 si affronteranno a Genova – presso lo Stadio “Luigi Ferraris” in Marassi – per la partita della 18ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Ecco le probabili formazioni di Genoa-Inter in Serie A con tutti gli ultimi aggiornamenti dal campo

GENOA (3-5-2): 1 Josep Martinez; 5 Dragusin, 13 Bani, 4 De Winter; 20 Sabelli, 17 Malinovskyi, 47 Badelj ©, 32 Frendrup, 22 Vasquez; 19 Retegui, 11 Gudmundsson.

A disposizione: 16 Leali, 39 Sommariva; 2 Thorsby, 3 Martin, 8 Strootman, 10 Messias, 14 Vogliacco, 18 Ekuban, 24 Jagiello, 25 Kutlu, 33 Matturro, 36 Hefti, 37 Puscas, 55 Haps, 99 Galdames.

Allenatore: Alberto Gilardino

Diffidati: De Winter, Badelj e Frendrup.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: –

Altri giocatori: 38 Calvani; 40 Fini, 41 C. Papadopoulos, 42 Bornosuzov, 43 Arboscello, 44 Ghirardello, 48 Kuavita, 53 Pittino.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Scelte fatte in difesa per Gilardino, che a centrocampo deve decidere se schierare dal 1′ l’esperto Strootman oppure continuare a dare fiducia al più giovane Frendrup. In attacco rientrano Retegui e Messias ma solo il primo è destinato a giocare dall’inizio.

Probabili formazioni Serie A: Genoa-Inter

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella ©, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 M. Thuram, 8 Arnautovic.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 2 Dumfries, 5 Sensi, 6 de Vrij, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 28 Pavard, 42 Agoumé, 44 Stabile, 49 M. Sarr, 70 A. Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidato: Calhanoglu.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 7 Cuadrado, 10 Lautaro Martinez, 32 F. Dimarco.

Altri giocatori: 40 Calligaris; 41 Akinsanmiro, 43 M. Motta, 47 Kamate, 48 Guercio, 50 A. Stankovic.

NB: L’Inter non comunica la lista dei convocati, pertanto non sono da escludere ulteriori novità.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Il principale dubbio di Inzaghi è per il ruolo di braccetto destro in difesa, con Bisseck che sta dimostrando di meritare la maglia da titolare e ciò potrebbe causare un’altra panchina per Pavard. Nel gioco delle coppie rientrano anche i jolly Darmian e Carlos Augusto, favoriti come quinti di centrocampo (ma a prescindere da Bisseck titolare). In attacco Arnautovic è in vantaggio su Sanchez. Da valutare Dumfries e Frattesi per la panchina.