Genoa-Inter, le probabili formazioni: Inzaghi convinto di due novità dal 1′

Genoa-Inter sarà la prima gara del campionato di Serie A 2024-2025. Di seguito le probabili formazioni delle squadre allenate da Simone Inzaghi e Alberto Gilardino.

PRIMA SFIDA – Genoa-Inter sarà il match d’esordio della stagione di Serie A 2024-2025. I nerazzurri si presenteranno alla sfida contro i rossoblù con tutti i suoi titolari a disposizione, stante l’assenza di Stefan De Vrij, Piotr Zielinski e Tajon Buchanan per infortunio. Il mister Simone Inzaghi avrà quindi la possibilità di scegliere tra un ventaglio abbastanza ampio di opzioni, tenendo conto di vari fattori importanti al momento della decisione su chi puntare dal primo minuto nel primo incontro della stagione. Proprio perché si è solo agli inizi, a pesare in misura prioritaria non sarà il valore del singolo quanto la sua forma attuale.

Probabili formazioni Genoa-Inter

SCELTE PRECISE – Ecco che, rispetto alla solita Inter vista nei match più importanti della scorsa stagione, si dovrebbe assistere a due novità nell’11 del club nerazzurro. In particolare, per Genoa-Inter dovrebbero partire come titolari Yann Bisseck, nella posizione di braccetto destro, e Matteo Darmian, in quella di esterno destro. Benjamin Pavard e Denzel Dumfries non sono infatti al meglio per prendere parte dall’inizio all’incontro.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.