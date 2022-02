Genoa-Inter, possibile esclusione per Lautaro Martinez? Inzaghi con il top

Genoa-Inter è la sfida che andrà in scena venerdì alle ore 21.00 allo stadio “Luigi Ferraris”, valevole per la ventisettesima giornata di Serie A. Inzaghi, dopo gli errori commessi nelle ultime uscite di campionato (vedi articolo), punterà certamente al miglior undici possibile. L’unico dubbio è in attacco

CHI C’È E CHI NO – Genoa-Inter è una sfida che dirà molto per i nerazzurri, reduci dalla sconfitta con il Sassuolo. Simone Inzaghi ha recuperato quattro importanti pedine: Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic, che hanno scontato le rispettive squalifiche più Matias Vecino e Robin Gosens, che contro i rossoblù potrebbe anche esordire (vedi articolo). Ancora ai box Joaquin Correa che continua a lavorare a parte.

MIGLIOR UNDICI – Il tecnico nerazzurro non può permettersi un altro passo falso e contro il Genoa, nonostante l’impegno in Coppa Italia con il Milan in programma l’1 marzo, manderà in campo la miglior Inter possibile. In difesa torna dunque Bastoni con Stefan de Vrij e Milan Skriniar mentre a centrocampo torna Marcelo Brozovic accanto a Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Sulla corsia destra si rivede Denzel Dumfries dopo l’iniziale panchina con il Sassuolo mentre su quella sinistra ci sarà come sempre Ivan Perisic, con Gosens pronto a esordire. L’unico dubbio è in attacco dove solo Edin Dzeko è sicuro del posto: solito ballottaggio tra Alexis Sanchez e Lautaro Martinez, con il cileno che potrebbe spuntarla sull’argentino.