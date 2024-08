Genoa-Inter, Pinamonti fa le visite mediche. Ci sarà? Ipotesi – Sky

Andrea Pinamonti sta per diventare un nuovo giocatore del Genoa. Il calciatore sta svolgendo le visite mediche, ma ci sarà per Genoa-Inter? La risposta da Sky Sport.

EMERGENZA – Il Genoa ha venduto pochi giorni fa Mateo Retegui all’Atalanta, perdendo di fatto il suo attaccante titolare prima dell’esordio in campionato contro l’Inter. Alberto Gilardino ha perso anche Albert Gudmundsson per infortunio in vista del match con i nerazzurri allo stadio Marassi ed è praticamente senza giocatori nel reparto offensivo. L’islandese potrebbe addirittura lasciare il Genoa nelle prossime ore per abbracciare il progetto Viola con Raffaele Palladino. Il grifone è perciò in emergenza.

Genoa-Inter, un nuovo volto per Gilardino

PRESENTE? – La società ha ribadito la sua presenza costante con un colpo in entrata per risolvere la situazione in attacco. Andrea Pinamonti diventerà un nuovo giocatore del Genoa, come riportato da Sky Sport questa mattina si è già presentato al centro sportivo per le visite mediche prima della firma del contratto. Se tutto va nei tempi previsti dal club l’attaccante si allenerà subito nel pomeriggio per poi unirsi alla squadra per la partita contro l’Inter. La sensazione quindi è che Pinamonti giocherà la prima giornata della nuova Serie A con i campioni d’Italia in un match che per lui ha sapore di passato e ricordi.