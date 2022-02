Genoa-Inter, Piccoli verso il no. Blessin si affiderà ancora a Destro

Genoa-Inter, Alexander Blessin molto probabilmente dovrà fare a meno di Piccoli. Per questo motivo in campo scenderà ancora una volta Mattia Destro, bomber e attaccante di riferimento della squadra.

SCELTE FATTE – Genoa-Inter senza Roberto Piccoli, il giovane attaccante arrivato dall’Atalanta molto probabilmente non sarà a disposizione di Alexander Blessin in vista della sfida di venerdì sera contro i nerazzurri. In campo dal 1′ scenderà, come sempre, Mattia Destro, che in questa stagione ha già segnato nove gol dei ventidue gol totali della squadra. A dimostrazione del fatto che non ci sono elementi in squadra capaci di sostituirlo, anche considerando l’addio di Goran Pandev e di Felipe Caicedo, ora all’Inter. Una valida alternativa può essere Ekuban, ma che Blessin probabilmente sfrutterà come arma a partita in corso per provare a fare male alla difesa dell’Inter.