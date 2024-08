Genoa-Inter, partenza in arrivo! La vigilia si conclude col viaggio

Poco meno di ventiquattro ore al calcio d’inizio di Genoa-Inter, la partita inaugurale (assieme a Parma-Fiorentina) della Serie A 2024-2025. La vigilia della squadra di Inzaghi si concluderà a breve col viaggio.

IN PARTENZA – Si è chiuso da pochi minuti l’allenamento di vigilia di Genoa-Inter alla Pinetina, con Simone Inzaghi che ha recuperato Kristjan Asllani. Ci sarà anche lui fra i giocatori in partenza per la Liguria, assieme agli altri due recuperati Marko Arnautovic e Mehdi Taremi. A breve la squadra sarà in volo, in vista della partita della prima giornata di Serie A di domani (ore 18.30).

Genoa-Inter, il programma della vigilia: viaggio per i campioni in carica

I PASSAGGI – Stasera, fa sapere Matteo Barzaghi di Sky Sport, il viaggio in aereo direzione Genova. Ormai da anni non sono più resi noti i convocati, salve rarissime eccezioni, e presumibilmente sarà così anche per questa stagione. Si sa però che non partiranno né Stefan de Vrij né Piotr Zielinski, indisponibili alla pari del lungodegente Tajon Buchanan. Sarà poi Simone Inzaghi a dover fare le valutazioni di formazione per Genoa-Inter, perché ci sono tanti giocatori appena tornati dalle nazionali (vedi Lautaro Martinez) o acciaccati (Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu, ma pure Marko Arnautovic, Mehdi Taremi e lo stesso Asllani).