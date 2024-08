Genoa-Inter, le pagelle: Bisseck 4! Lautaro Martinez ‘si salva’ – TS

Genoa-Inter è finita 2-2 col pareggio in extremis del Grifone nel finale. Malissimo Bisseck, sentenziato anche da Tuttosport con un 4 in pagella. Lautaro Martinez non così male secondo il quotidiano torinese. Le pagelle.

PAGELLE – È terminata in parità la prima uscita ufficiale dell’Inter in campionato, col Genoa che ha pareggiato i conti nel finale al 96′ con Messias. Marcus Thuram è il protagonista della partita con una doppietta meravigliosa in cinquantadue minuti. Tuttosport ha stilato le pagelle del match di Marassi, premiando ovviamente Tikus dandogli un bel 7,5. Sopra la sufficienza, oltre al francese, anche Nicolò Barella e Davide Frattesi, i due assistman a supporto del figlio d’arte. Per entrambi, voto 6,5. Due, invece, i 6: uno a Lautaro Martinez e l’altro a Simone Inzaghi.

Le pagelle di Genoa-Inter, Bisseck stecca clamorosamente

DA RIMANDARE – Stecca in Genoa-Inter, Yann Aurel Bisseck. Il difensore tedesco si becca un pesantissimo 4: sulla rete dell’1-0 è una statua di sale, l’errore sul 2-2 è da matita blu. Due i 5, ossia a Yann Sommer e Francesco Acerbi. Il difensore italiano latita, scrive Tuttosport, e lui non lesina pure qualche calcione agli avversari. Poi fioccano i 5,5, segno di come la prestazione di molti nerazzurri non è stata brillantissima: da Bastoni a Darmian, passando Calhanoglu, Mkhitaryan e il subentrante Dumfries.

Fonte: Tuttosport – S.P