Genoa-Inter, da oggi inizia la difesa della seconda stella

Genoa-Inter apre il percorso in Serie A, con la squadra di Inzaghi chiamata a difendere il titolo della seconda stella conquistato lo scorso 22 aprile nel derby col Milan. Alle 18.30 il fischio d’inizio sul campionato.

LA RIPARTENZA – Genoa-Inter fa cominciare la stagione in cui si chiedono conferme. Quelle che nessuna squadra campione d’Italia ha avuto negli ultimi anni, visto che dalla fine della serie della Juventus non c’è più stata una ripetizione. Ora l’Inter di Simone Inzaghi ci proverà, consapevole dei favori del pronostico per tanti ma anche delle difficoltà aggiuntive che si troverà davanti. Perché si riazzera tutto e dalle 18.30 di oggi non conta più quanto fatto nella scorsa stagione, bensì quanto si farà in questa. L’avversario è uno dei peggiori, il Genoa che ha creato tante difficoltà nel passato campionato. Bisognerà subito superare un ostacolo insidioso, per dimostrare di valere la seconda stella presente sul petto.

Genoa-Inter chiude un precampionato ricco di problemi muscolari

TROPPI FASTIDI – Inzaghi per Genoa-Inter avrà a disposizione anche Kristjan Asllani, l’ennesimo giocatore che ha accusato un problema muscolare ma che ha recuperato ieri allenandosi in gruppo. Ci sono Marko Arnautovic e Mehdi Taremi, non ancora Stefan de Vrij e Piotr Zielinski anche loro vittima di infortuni nel precampionato. La coppia d’attacco dovrebbe essere quella formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez, nonostante il Toro (fresco di rinnovo) sia tornato a Milano per ultimo soltanto il 6 agosto. Ma, viste le difficoltà dei compagni di reparto e l’impossibilità di puntare sull’impresentabile Joaquin Correa, è obbligatorio schierarlo. Nel Genoa Alberto Gilardino ha perso pure Albert Gudmundsson, passato alla Fiorentina, ma ha accolto l’ex di ritorno Andrea Pinamonti. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 17 il vero countdown a Genoa-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.