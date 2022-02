Genoa-Inter, obbligo di rialzarsi in Liguria: il campionato non aspetta

Genoa-Inter si giocherà stasera alle ore 21. Dopo il passaggio a vuoto col Sassuolo, e un punto nelle tre giornate dopo la sosta, serve una reazione da subito. Anche per non disperdere quanto di buono fatto sin qui.

VINCERE SÌ O SÌ – Per Genoa-Inter non ci sono alternative: deve essere la serata del riscatto, a prescindere da cosa farà il Milan alle 18.45 con l’Udinese, altrimenti la corsa per il titolo si complica e non poco. L’ultimo mese della squadra di Simone Inzaghi è stato di gran lunga il peggiore per rendimento: cinque punti in altrettante giornate e una sola vittoria. Peraltro al 90′, col Venezia in rimonta. Nello 0-2 col Sassuolo si è parlato tanto dell’attacco, incapace di concretizzare ben ventinove tiri totali, ma pure la difesa è sotto accusa (Samir Handanovic compreso). Dalla trasferta in Liguria, contro un Genoa abbonato al pareggio (quattro su quattro) dall’arrivo di Alexander Blessin, servirà un approccio diverso e un’attenzione superiore. Perché si è regalato troppo di recente agli avversari, anche intere fasi di gara.

CAMBIA QUALCOSA – In Genoa-Inter c’è già una notizia certa di formazione: torna Marcelo Brozovic dopo la squalifica, ed è un sollievo ripensando a domenica scorsa. Il croato si riprende il posto in mezzo al campo, fondamentale. Poi solito ballottaggio fra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, col Toro in pessima forma e il cileno che scalpita. Purtroppo va invece rinviato l’esordio di Robin Gosens, non partito ieri coi compagni: forse il derby di martedì sarà la volta buona. Nel Genoa torna Nadiem Amiri e Blessin deve valutarlo (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Genoa-Inter: collegamenti in diretta con l’inviato al Ferraris, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).