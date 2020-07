Genoa-Inter, Nicola ha problemi di formazione. Ma recuperano tutti

Genoa-Inter, domani alle 19.30, sarà uno degli anticipi della terzultima giornata di Serie A. Nicola ha difficoltà a fare la formazione soprattutto a centrocampo, ma nei convocati dei rossoblù (vedi articolo) ci sono quasi tutti.

LE SCELTE – Genoa-Inter vede, di fatto, un solo assente per Davide Nicola: Lukas Lerager. Il centrocampista danese, autore del gol vittoria due giorni fa nel derby, è stato ammonito sotto diffida mercoledì ed è quindi squalificato. Per il resto, però, il Genoa ha convocato tutti gli altri in dubbio, soprattutto in mezzo al campo: Valon Behrami, Francesco Cassata e Stefano Sturaro. Dei tre quello che ha più possibilità di partire dal 1’ contro l’Inter è lo svizzero, anche se Filip Jagiello (sorpresa delle ultime due giornate) potrebbe far coppia con l’intoccabile Lasse Schone. In difesa ha recuperato Cristian Romero, ma non essendo al 100% è presumibile che la spunti Edoardo Goldaniga con Cristian Zapata e Andrea Masiello. Nel 3-4-1-2 Iago Falque sarà il trequartista, coppia d’attacco formata dagli ex Goran Pandev e Andrea Pinamonti perché anche Antonio Sanabria non è in perfette condizioni. Questa la probabile formazione di Nicola per Genoa-Inter: Perin; Goldaniga, C. Zapata, Masiello; Biraschi, Schone, Jagiello, Criscito; Iago Falque; Pandev, Pinamonti.