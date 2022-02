Genoa-Inter: le probabili formazioni della 27ª giornata di Serie A

Genoa-Inter è la prossima partita in programma ed è già tempo di probabili formazioni. Non si conoscono ancora i convocati né di Blessin né di Inzaghi. Le due squadre oggi a partire dalle ore 21:00 si affronteranno a Genova – presso lo Stadio “Luigi Ferraris” in Marassi – per la partita della 27ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, l’ottava del girone di ritorno. Ecco le probabili formazioni di Genoa-Inter in Serie A

GENOA (4-2-3-1): 57 Sirigu; 36 Hefti, 52 Maksimovic, 15 Vasquez, 50 Cambiaso; 27 Sturaro (C), 47 Badelj; 11 Gudmundsson, 8 Amiri, 20 Ekuban; 23 Destro.

A disposizione: 1 Semper; 5 Masiello, 10 Melegoni, 16 Calafiori, 18 Ghiglione, 32 Frendrup, 45 Yeboah, 55 Ostigard, 65 Rovella, 90 Portanova, 91 Kallon, 99 Galdames.

Allenatore: Alexander Blessin

Diffidati: Rovella e Sturaro.

Squalificati: –

Indisponibili: 3 Vanheusden, 4 Criscito, 9 Piccoli, 13 Bani, 17 Czyborra, 33 Hernani, 44 Buksa.

Ultime notizie: Il recupero di Amiri dal 1′ permetterà a Blessin di confermare il 4-2-3-1, altrimenti spazio al 4-3-2-1 con Rovella (in svantaggio rispetto a Badelj nel centrocampo a due) in aggiunta sulla linea mediana. Ostigard in difesa e Yeboah in attacco puntano a una maglia da titolare ma partono dietro nelle gerarchie.

Genoa-Inter, probabili formazioni: le ultime sulle scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 13 A. Ranocchia, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: Vidal e Lautaro Martinez.

Squalificati: –

Indisponibili: Brazao; 11 Kolarov, 18 Gosens, 19 J. Correa.

Ultime notizie: Inzaghi torna alle origini ma deve decidere chi schierare in attacco. Lautaro Martinez e Dzeko sembrano in vantaggio per far coppia, ma Sanchez insidia entrambi per una maglia da titolare. Per il resto, dubbi praticamente nulli in casa nerazzurra.

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Genoa-Inter in Serie A verranno date nelle prossime ore. Segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social (vedi tutti i collegamenti) – per restare sempre aggiornato.