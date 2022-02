Genoa-Inter, la tattica di Blessin è chiara – CdS

L’Inter questa sera volta a Marassi per affrontare il Genoa in un venerdì che potrebbe regalare qualche risvolto interessante in Serie A. Oltre ai nerazzurri infatti in campo anche il Milan. Simone Inzaghi vuole ripartire ma occhio ai rossoblu di Blessin.

TATTICA – Il Genoa si vuole salvare e questo complicherà la partita di questa sera contro i rossoblu perché la squadra di Blessin va a caccia di punti preziosi e pesanti. L’Inter, come lo stesso allenatore l’ha definita, è una grande squadra ed è un piacere affrontarla. Ma come può il Genoa far male all’Inter? Secondo il suo allenatore, il modo, c’è. «L’Inter difende altissima e in Serie A è la squadra che riesce a farlo nel modo migliore possibile. Quando affronti una formazione del genere bisogna sfruttare gli spazi in cui ti permetteranno di giocare». Così Blessin in conferenza ieri con le parole riportate dal Corriere dello Sport. Un’impresa salvare il Genoa al quale ancora non è scattata la scintilla. La speranza è che non scocchi proprio stasera contro i nerazzurri.

Fonte: Corriere dello Sport – Emmanuele Gerboni