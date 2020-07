Genoa-Inter: la probabile formazione dell’Inter di Conte (36Âª in Serie A)

Genoa-Inter: la probabile formazione dell’Inter di Conte (36ª in Serie A)

Condividi questo articolo

Genoa-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 19.30. Partita valida per la trentaseiesima giornata del Campionato Italiano di Serie A, la diciassettesima del girone di ritorno. L’obiettivo secondo posto è a portata di mano, nonostante il turnover annunciato. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Come al solito non è stata resa nota la lista dei convocati da parte dell’allenatore nerazzurro, che ha problemi solo a centrocampo. Agli infortunati Sensi e Vecino si aggiunge Barella, squalificato per una giornata.

MODULO – Trasferta delicata per l’Inter di Conte, che si presenta a Genova con qualche defezione di troppo. Voluta e non. Il 3-4-1-2 non viene messo da parte, nonostante i titolari possano essere più adatti a coprire il campo con un altro sistema di gioco.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Prime modifiche già a copertura del capitano Handanovic tra i pali. Conte non rischia de Vrij, sostituito al centro della linea a tre da Ranocchia. Ai suoi lati Skriniar e Bastoni favoriti su D’Ambrosio e Godin, quest’ultimo comunque schierabile in tutti e tre i ruoli in base al tipo di impostazione difensiva scelta.

CENTROCAMPO – Grande ballottaggio in mezzo al campo. A destra Moses e a sinistra Biraghi faranno rifiatare Candreva e Young. Borja Valero in cabina di regia insidia Brozovic, ma sarebbe paradossale la panchina del croato, che alla fine potrebbe spuntarla per spalleggiare Gagliardini davanti alla difesa. Confermato Eriksen sulla trequarti.

ATTACCO – Coppia titolare solo in avanti. Stavolta a rifiatare sarà Sanchez, al cui posto vedrà giocare Lautaro Martinez a supporto di Lukaku, proprio come (con successo) a inizio stagione.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà il Genoa: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Moses, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Padelli, Berni; de Vrij, Godin, Pirola, D’Ambrosio; Young, Agoumé, Borja Valero, Candreva; Sanchez, Esposito.