Genoa-Inter, Inzaghi valuta gli infortunati: chi può recuperare e chi no

Non manca più molto a Genoa-Inter: cinque giorni all’esordio in Serie A, con la partita inaugurale prevista sabato alle 18.30. Inzaghi deve valutare la questione legata ai tanti (per meglio dire troppi) infortunati.

STOP MULTIPLI – A cinque giorni da Genoa-Inter c’è un grosso punto interrogativo su buona parte della rosa di Simone Inzaghi. Questo per i tanti infortunati: quattro conclamati (senza contare Tajon Buchanan, che sarebbe il quinto), più due tenuti fuori per precauzione ieri col Chelsea ossia Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu. Loro non preoccupano, al Ferraris sabato alle 18.30 ci saranno e non sono da considerare fuori per problemi fisici. Ma gli altri hanno sì avuto degli infortuni veri e bisogna valutarli per Genoa-Inter. Con il rischio, per non dire la certezza, che qualcuno di loro sia costretto a saltare l’esordio. A differenza di Lautaro Martinez, che pur allenandosi da soli sei giorni vuole esserci per la prima di Serie A.

Genoa-Inter col rebus infortunati: cosa farà Inzaghi

I RECUPERI – Subito doveroso sgombrare il campo da ogni dubbio: Stefan de Vrij e Piotr Zielinski non giocheranno Genoa-Inter. Per entrambi l’infortunio è stato un risentimento muscolare, quindi ci sono tempi più lunghi. Se ne riparlerà col Lecce o con l’Atalanta, le due partite in casa prima della sosta per le nazionali di settembre. Di conseguenza, sabato è lecito aspettarsi Francesco Acerbi e Henrikh Mkhitaryan titolari. Per Marko Arnautovic e Mehdi Taremi invece al momento c’è un punto interrogativo: saranno gli allenamenti di questi giorni ad Appiano Gentile a sciogliere il dubbio. Se i due attaccanti dovessero dare delle risposte, allora sì che potranno avere un ruolo nell’esordio in campionato. Ma va ricordata una tendenza: Inzaghi raramente forza il rientro di chi ha un infortunio muscolare. Motivo per cui, per Arnautovic e Taremi, in Genoa-Inter sarà al massimo panchina.