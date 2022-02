Genoa-Inter, Inzaghi torna alla formazione-tipo ma con una missione chiara

Genoa-Inter non può essere proprio fallita, ancora di più dopo l’ultimo passo falso casalingo in Serie A. Inzaghi potrà rispolverare l’Inter migliore, sebbene debba prendere un’importante decisione che riguarda l’attacco

RIECCO I TITOLARI – Emergenza finita. Esperimenti finiti. In Genoa-Inter è prevista la formazione-tipo, praticamente quella titolare. In difesa torna Alessandro Bastoni sul centro-sinistra e davanti alla linea a tre Marcelo Brozovic, entrambi dopo aver scontato la squalifica. Sulla destra riecco Denzel Dumfries dal 1′ a centrocampo. E soprattutto, per quanto riguarda proprio la linea mediana, Nicolò Barella torna nel suo ruolo di mezzala destra. Tutto chiaro, tutto scontato. Resta però un dubbio, ovvero il solito ballottaggio. Chi giocherà in attacco? Le scelte di Simone Inzaghi terranno conto della condizione fisica ma anche e soprattutto di quella mentale. L’obiettivo è quello di recuperare Lautaro Martinez, che ha solo bisogno di sbloccarsi in zona gol. Difficile panchinarlo a Genova. La missione di Inzaghi è risolvere l’astinenza da gol dell’argentino. Può diventare il punto fermo dell’attacco dell’Inter nei prossimi 90′ in trasferta. Al suo fianco, quindi, uno tra Edin Dzeko e Alexis Sanchez, che possono fare staffetta rispetto a quanto visto in Inter-Sassuolo. Il bosniaco torna titolare e il cileno partirà dalla panchina? Al momento non c’è un favorito ma tutto fa credere che alla fine la spunterà Dzeko in Genoa-Inter.