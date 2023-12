Genoa-Inter, Inzaghi va sul sicuro: niente sconti per l’ultima del 2023 – SM

Vigilia di Genoa-Inter e Inzaghi vuole proseguire la corsa che vincendo domani porterebbe al titolo di campione d’inverno. Da Sport Mediaset arrivano certezze su come il tecnico sta preparando la partita.

NESSUNO SCONTO – Genoa-Inter domani alle 20.45 è un appuntamento fondamentale, non solo perché è l’ultima partita dell’anno solare. L’obiettivo è chiudere il 2023 con tre punti, per essere già campioni d’inverno con una giornata d’anticipo. Un mezzo traguardo dà nulla a livello concreto, ma sarebbe un segnale per gli avversari e soprattutto per la Juventus. Per questo Simone Inzaghi schiererà la formazione migliore: Sport Mediaset annuncia come ci saranno i migliori, al netto delle tante assenze. Con la situazione di Denzel Dumfries e Davide Frattesi ancora da verificare. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Genoa-Inter, secondo Sport Mediaset: Sommer; Bisseck, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic.