Genoa-Inter, a Inzaghi resta un interrogativo. Spunta un nuovo affaticamento!

Tra infortuni e recuperi Simone Inzaghi procede verso Genoa-Inter. Al mister piacentino resta un punto interrogativo sulla presenza di un giocatore. Per un altro, intanto, spunta un affaticamento.

DISPONIBILI – È ormai ufficialmente partito il countdown per Genoa-Inter, primo attesissimo appuntamento stagionale per la squadra di Simone Inzaghi. Il gruppo nerazzurro lavora duramente per farsi trovare pronto per la prova d’esordio in Serie A, combattendo anche con qualche problema fisico di troppo riscontato nell’ultimo periodo. Fortunatamente, però, gran parte degli interisti sono riusciti a recuperare la forma in tempo per Genoa-Inter, alla quale parteciperanno. L’escluso certo della gara è Stefan De Vrij, i cui tempi di recupero sono più lunghi rispetto a quelli degli altri compagni ormai rientrati. Il punto interrogativo di Inzaghi, invece, resta su Piotr Zielinski.

Genoa-Inter, gli ultimi aggiornamenti su due uomini di Inzaghi

DUE DA VALUTARE – Nel corso della giornata, infatti, sono arrivate notizie discordanti sulla disponibilità del polacco per Genoa-Inter. Se qualche ora fa Matteo Barzaghi rendeva partecipi gli ascoltatori di Sky Sport 24 di una remota possibilità di vedere in panchina il centrocampista, adesso il giornalista fa dietro front. Tuttavia, le condizioni fisiche di Zielinski restano buone, con ottime risposte sul campo durante la sessione d’allenamento effettuata a parte. Qualche problemino, invece, risulta esserci per Kristjan Asllani, leggermente affaticato. Niente di grave per il vice di Hakan Calhanoglu, che comunque svolgerà i prossimi allenamenti in maniera differenziata.