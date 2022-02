Genoa-Inter, Inzaghi ha scelto di lavorare più sulla testa che sulla tattica – CdS

La sconfitta contro il Sassuolo non ha cancellato né il giorno di riposo lunedì né ha stravolto il programma settimanale. In vista di Genoa-Inter – secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport -, Simone Inzaghi ha lavorato più sulla testa dei giocatori che sulla tattica.

EQUILIBRIO – Genoa-Inter, Simone Inzaghi predica calma e in questa settimana ha lavorato più sulla testa che sulla tattica. Ha chiesto alla squadra di essere più concreta sotto-porta e tra ieri e martedì ha cercato di garantire maggior equilibrio alla fase di non possesso e ha chiesto soprattutto di isolarsi dalle polemiche e dalle pressioni, di pensare solo a lavorare per tornare alla vittoria già contro il Genoa. Inzaghi è convinto che un successo rimetterà tutto a posto e che la squadra si giocherà lo scudetto fino in fondo se tutti resteranno tranquilli e consapevoli dei propri mezzi.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti