Genoa-Inter, per Inzaghi formazione in chiusura! Dubbio a destra

Genoa-Inter, domani alle 18.30, inaugurerà la Serie A 2024-2025 e sarà la prima partita ufficiale con le due stelle sul petto. Inzaghi sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione, con l’allenamento del tardo pomeriggio che ha dato alcune indicazioni.

I RECUPERI – Ne ha parlato Simone Inzaghi in questi ultimi giorni: per Genoa-Inter l’infermeria si sta svuotando. Restano come indisponibili Stefan de Vrij, che potrebbe non rivedersi fino all’Atalanta, Piotr Zielinski atteso fra otto giorni col Lecce e il lungodegente Tajon Buchanan. Hanno invece recuperato Marko Arnautovic e Mehdi Taremi, che andranno in panchina, ma soprattutto Kristjan Asllani. Dopo l’ennesimo fastidio muscolare del precampionato, un affaticamento accusato ieri, oggi il centrocampista albanese ha fatto l’intera seduta in gruppo. Questo ne certifica il rientro, anche se è chiaro che da titolare partirà Hakan Calhanoglu. Quest’ultimo ha – a sua volta – dovuto superare un acciacco, ma è pienamente ripreso così come Alessandro Bastoni.

Genoa-Inter, il dubbio rimane sulla fascia destra

LE SCELTE – Per domani la sensazione è che nove maglie su undici siano già assegnate. Rimane quella del braccetto di destra, con Inzaghi che ha fatto intendere come sia soddisfatto di Yann Bisseck. Questo è un indizio sulla sua presenza, rispetto a Benjamin Pavard rientrato da poco dopo gli Europei. L’altro semifinalista con la Francia, Marcus Thuram, sarà invece presente in attacco “per forza” con l’ultimo reduce dalle nazionali Lautaro Martinez, obbligati a giocare per mancanza di alternative. Il dubbio per l’Inter in vista del Genoa è anche in fascia, con Matteo Darmian e Denzel Dumfries in ballottaggio. Per il resto Yann Sommer in porta, Francesco Acerbi al centro della difesa, Federico Dimarco a sinistra e centrocampo completato da Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan.

La probabile formazione di Inzaghi alla vigilia della partita

L’UNDICI – Questa la probabile formazione di Inzaghi per Genoa-Inter: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, Lautaro Martinez.