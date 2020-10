Genoa-Inter, Hakimi ce l’ha fatta! Autorizzazioni arrivate: in campo dal 1′?

Achraf Hakimi

Hakimi ce l’ha fatta ed è a disposizione di Conte per Genoa-Inter. Secondo quanto rivelato da “Sky Sport”, le autorizzazioni sono arrivate in tempo e ora tocca al tecnico nerazzurro decidere. Panchina o in campo dal 1′?

