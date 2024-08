Genoa-Inter, grande attesa al Ferraris: i numeri dei biglietti

Dopodomani alle 18.30 Genoa-Inter, la partita inaugurale della Serie A 2024-2025 assieme a Parma-Fiorentina. Sono già ottimi i numeri legati ai biglietti per il match del Ferraris.

IL PROGRAMMA – Sarà un grande clima quello del Ferraris per Genoa-Inter, uno dei due anticipi che sabato alle 18.30 aprono la Serie A 2024-2025. La vendita dei biglietti si è aperta nelle scorse settimane e ha visto da martedì anche quella del settore ospiti. Nonostante qualche difficoltà in mattinata per l’acquisto dei tagliandi della zona di stadio riservata ai tifosi dell’Inter, in poco tempo è andata esaurita. Saranno poco più di 2.000 (2.067 la capienza totale), col resto dell’impianto che sarà però rossoblù.

Genoa-Inter, i numeri della vendita biglietti a due giorni dal via

LA VENDITA – Oggi, giorno di Ferragosto, alcune rivendite nel capoluogo ligure sono chiuse. Ma questo non ha impedito di proseguire con la caccia al biglietto. Al momento, sono poco meno di cento i tagliandi ancora disponibili. La maggior parte nei Distinti Centrali, al costo non certo popolare di 127,20 euro, ma è presumibile che già entro la giornata di oggi finiscano. Per Genoa-Inter atteso quindi il tutto esaurito, il primo (di tanti) della Serie A che sta ormai per cominciare. Con un totale di 33.205 spettatori.