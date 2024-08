Genoa-Inter, la Gradinata Nord avverte: coreografia super

L’ambiente per Genoa-Inter sarà senza dubbio molto caldo e non solo per il clima. Domani alle 18.30 attesa una grande cornice di pubblico al Ferraris, con tanto di coreografia.

L’ATTESA – Per Genoa-Inter di domani sono attesi 33.205 spettatori, di cui 2.067 nel settore ospiti. Non c’è ancora il tutto esaurito, al momento, ma solo per una manciata di biglietti residui: poco meno di un centinaio, tutti nel settore Distinti Centrale. Ma nella Gradinata Nord, la parte principale del tifo rossoblù, l’attesa è già grande.

Genoa-Inter, al Ferraris attesa coreografia della Gradinata Nord

LA PREPARAZIONE – L’annuncio via Instagram della Gradinata Nord: “Genoani ci risiamo, un altro campionato sta per cominciare e lo vogliamo vivere da protagonisti.

Sabato, in occasione della partita Genoa-Inter, coloro che entreranno in Gradinata Nord saranno fondamentali per una coreografia mai realizzata prima nella sua difficoltà.

Sarà necessario seguire alcuni punti importanti:

– entrare con largo anticipo per non rallentare la preparazione della coreografia;

– prendere posto e non spostare per nessun motivo ogni singolo cartoncino;

– NON sventolare bandiere e accendere fumogeni già dal riscaldamento.

Tutte le indicazioni vi saranno date dai lanciacori.

Siamo certi che il giorno dopo tutta l’Italia parlerà di noi, perché noi siamo la Gradinata Nord!”