Genoa-Inter, Gosens pronto ma non c’è fretta. Correa punta il derby

Genoa-Inter si giocherà domani, venerdì 25 febbraio alle 20:45. Simone Inzaghi in conferenza stampa (vedi dichiarazioni) ha parlato delle condizioni di Robin Gosens e Joaquin Correa di rientro dagli infortuni.

CONVOCABILE – Genoa-Inter, Robin Gosens pronto al debutto? Simone Inzaghi predica calma e spiega la situazione legata all’esterno tedesco, di rientro dopo un’assenza di ben cinque mesi. Il calciatore potrebbe già essere convocato domani, dato che ormai da giorni si allena parzialmente con la squadra (ieri primo allenamento con il gruppo), molto però, dipenderà dall’allenamento di oggi: «Ci sono ottime sensazioni, è normale che è un giocatore che è fuori dalla fine di settembre. È un giocatore per noi molto importante, nel quale crediamo fortemente tutti. Adesso faremo l’allenamento di oggi, chiaramente ci parlerò e poi prenderemo una decisione. È normale che è cinque mesi che manca dai campi e un po’ ci vuole».

SU CORREA – Discorso diverso, invece, per quanto riguarda l’attaccante argentino. Anche Correa è pronto a rientrare, ma per lui meglio aspettare il derby di Coppa Italia, così come specificato da Inzaghi in conferenza stampa: «Siamo fiduciosi e aspettiamo anche Correa, che penso per il derby possa tornare disponibile ed è una grande risorsa per noi».