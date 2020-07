Genoa-Inter, gli uomini di Conte giÃ  al lavoro per preparare la sfida

Genoa-Inter, gli uomini di Conte già al lavoro per preparare la sfida

Archiviato il pareggio a reti bianche con la Fiorentina, l’Inter di Antonio Conte è tornata ad allenarsi sul campo di Appiano Gentile per preparare la sfida al Genoa, in programma sabato alle 19:30

AL LAVORO – L’Inter, questa mattina, si è ritrovata al Centro Sportivo Suning, all’indomani del pareggio a reti bianche con la Fiorentina. La squadra di Antonio Conte è tornata subito al lavoro per preparare la sfida al Genoa di Davide Nicola, in programma sabato alle 19:30. Di seguito il comunicato:“Nerazzurri al lavoro al Centro Sportivo Suning in vista di Genoa-Inter, match che si giocherà sabato 25 luglio alle 19.30 valido per la 36esima giornata di Serie A”.

Fonte: inter.it