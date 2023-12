Genoa-Inter, Gilardino ritrova Retegui! La probabile formazione – SM

Genoa-Inter è in programma venerdì alle 20:45. Gilardino, per il match di ‘Marassi’, ritrova Retegui. Le possibili scelte del tecnico secondo SportMediaset

SCELTE – Genoa-Inter andrà in scena venerdì alle 20:45. Gilardino per la sfida contro la capolista, secondo quanto riferito da SportMediaset, potrebbe ritrovare Retegui che dovrebbe accomodarsi inizialmente in panchina ma, in caso di responso positivo alla vigilia, potrebbe essere lanciato titolare al posto di Ekuban. Per il resto, il tecnico, dovrebbe confermare l’undici che ha battuto il Sassuolo con Malinovskyi in mezzo con Badelj e Frendrup e Gudmundsson in attacco. Di seguito la probabile formazione

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Bani; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Vasquez; Gudmundsson, Ekuban.