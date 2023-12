Genoa-Inter, Gilardino recupera due top! La probabile formazione – SM

Genoa-Inter è in programma domani alle 20:45. Gilardino per il match contro la capolista ritrova due top in attacco. Le possibili scelte del tecnico secondo SportMediaset

SCELTE – Genoa-Inter andrà in scena domani alle 20:45. Gilardino per la sfida del ‘Marassi’ contro la squadra di Inzaghi ritrova tutti gli effettivi: Retegui e Messias hanno smaltito i rispettivi infortuni e saranno a disposizione del tecnico. Difficilmente però verranno schierati dal 1′: entrambi, secondo quanto riferito da SportMediaset, dovrebbero accomodarsi inizialmente in panchina. Per il resto, il tecnico, non ha particolari dubbi di formazione e dovrebbe confermare l’undici che ha battuto il Sassuolo la scorsa settimana. Di seguito la probabile formazione

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Bani; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Vasquez; Gudmundsson, Ekuban.