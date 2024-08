Genoa-Inter, Gilardino col dubbio Pinamonti: subito in formazione?

Per Genoa-Inter, domani alle 18.30, ci sarà (probabilmente) anche l’ex Pinamonti a disposizione di Gilardino. Questo apre un ulteriore dubbio di formazione per la partita che inaugura la Serie A.

DI RIENTRO – Genoa-Inter segna l’inizio della seconda esperienza di Andrea Pinamonti con la maglia rossoblù. Arrivò nell’estate 2019 proprio da Milano, per poi fare ritorno in nerazzurro nel 2020 a seguito del riacquisto. Ora, dopo essere retrocesso nella scorsa stagione col Sassuolo, è diventato la scelta del Grifone complice la cessione di Albert Gudmundsson, da oggi pomeriggio ufficiale alla Fiorentina. Un attacco ridotto all’osso quello di Alberto Gilardino, visto che nel frattempo (con Mateo Retegui dalla scorsa settimana all’Atalanta) non ha recuperato in tempo nemmeno Caleb Ekuban. La certezza davanti si chiama Vitinha, se non dovesse essere lanciato subito Pinamonti occhio a Junior Messias come attaccante di raccordo già visto in Coppa Italia (ha deciso lui l’1-0 alla Reggiana).

Genoa-Inter, dubbi in attacco mentre per il resto sembra deciso

LE PREFERENZE – Con Josep Martinez domani ex, in porta va Pierluigi Gollini: è all’esordio, in coppa sette giorni fa aveva giocato Nicola Leali. Il Genoa ha respinto tutte le offerte per Johan Vasquez, accostato anche all’Inter in estate, e il messicano è diventato uno degli uomini principali della difesa a tre di Gilardino con Koni De Winter braccetto destro e Mattia Bani centrale (o il contrario). Sugli esterni a sinistra il rilanciato Aaron Martin (non positiva la sua prima stagione in Italia, bene nel precampionato), a destra Stefano Sabelli. Un ballottaggio c’è in mezzo, tra Ruslan Malinovskyi e Morten Thorsby con l’ucraino che sembra leggermente favorito. Poi tocca a Milan Badelj e Morten Frendrup, loro più sicuri del posto.

La probabile formazione di Gilardino per domani

L’UNDICI – Questa la probabile formazione di Gilardino per Genoa-Inter: Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Messias, Vitinha.