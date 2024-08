Genoa-Inter, due nerazzurri saltano l’esordio: nel mirino altre sfide – TS

Mancano pochi giorni al debutto in campionato. Genoa-Inter segna l’esordio per tutti gli uomini di Simone Inzaghi tranne che per due, che posticipano il rientro dall’infortunio.

PREPARAZIONE – La squadra di Simone Inzaghi procede, giorno dopo giorno, verso l’attesissimo debutto stagionale in Serie A. Sabato pomeriggio, allo Stadio Luigi Ferraris, andrà in scena Genoa-Inter, che segnerà il ritorno in campo ufficiale di tanti nerazzurri, ad esclusione di due. L’allenatore piacentino, infatti, per la prima sfida del nuovo anno calcistico avrà a disposizione gran parte dei giocatori che nell’ultimo periodo hanno subito uno stop o un rallentamento nella preparazione a causa di infortuni e affaticamenti. Questo, però, non vale per Piotr Zielinski e Stefan De Vrij, che puntano a rientrare in due momenti diversi.

Genoa-Inter, gli assenti preparano il rientro: due date sul calendario

DUE DATE – Piotr Zielinski e Stefan De Vrij non rientrano nella lista dei calciatori disponibili e pronti all’esordio in Genoa-Inter. Per il primo appuntamento della stagione Simone Inzaghi dovrà fare a meno di loro, mentre intanto si preparano a rientrare segnando due date differenti sul calendario. Il polacco, che tuttavia nella seduta d’allenamento di ieri ha lavorato sul campo, tornerà a disposizione del tecnico piacentino per la sfida successiva a Genoa-Inter. A San Siro, nella prima casalinga contro il Lecce, dunque, Zielinski dovrebbe essere pronto. Rimandato di ben due partite, invece, l’esordio stagionale di De Vrij, che sarà pronto a tornare fra gli uomini arruolabili di Inzaghi alla terza sfida di campionato contro l’Atalanta.

