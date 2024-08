Genoa-Inter, due dubbi per Inzaghi: la probabile formazione a -2

Genoa-Inter aprirà la stagione in Serie A sabato alle 18.30, assieme a Parma-Fiorentina. Per il primo impegno ufficiale del campionato, Inzaghi ha ancora due dubbi di formazione.

LE SCELTE DA FARE – Nell’avvicinamento a Genoa-Inter, oggi si è registrata una novità non certo positiva riguardante Kristjan Asllani. Anche il centrocampista albanese ha riportato un fastidio muscolare, un affaticamento che lo mette in dubbio in vista di sabato. Sarà Simone Inzaghi, domani, a decidere se portarlo con sé a Genova o meno. Non avrebbe comunque giocato, perché ci sarà regolarmente Hakan Calhanoglu davanti alla difesa (ha recuperato a pieno). Da escludere la presenza di Stefan de Vrij, difficile vedere Piotr Zielinski mentre sono arruolabili Marko Arnautovic e Mehdi Taremi. In vista di Genoa-Inter, però, ci sono ancora dei ballottaggi pesanti da dover sciogliere negli ultimi due allenamenti, per capire quale sarà la formazione.

Genoa-Inter, i dubbi di formazione per sabato

I BALLOTTAGGI – In difesa non è passato inosservato il rendimento di Yann Bisseck nel precampionato. Sta insidiando Benjamin Pavard per una maglia da titolare sabato, che sarebbe un premio per le prestazioni di quest’estate. In attacco invece il dubbio riguarda Lautaro Martinez, tornato poco più di una settimana fa ad allenarsi dopo aver vinto la Copa América. La sensazione è che il Toro alla fine giocherà Genoa-Inter dal 1′, con Marcus Thuram al momento unica certezza dell’attacco di Inzaghi. Questo anche perché, con Arnautovic e Taremi appena rientrati dai rispettivi infortuni, non si può certo considerare come opzione Joaquin Correa. Per il resto la formazione è quella classica, con l’unica differenza di Denzel Dumfries che parte avanti rispetto a Matteo Darmian. Con Alessandro Bastoni che ha recuperato dall’affaticamento che lo ha tenuto in panchina a Londra.

La probabile formazione di Inzaghi per l’esordio

L’UNDICI – Questa la probabile formazione di Inzaghi per Genoa-Inter: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, Lautaro Martinez.