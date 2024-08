Genoa-Inter, due bocciati da 5! Frattesi irrompe. Le pagelle – CdS

Genoa-Inter è finita 2-2, match valido per la prima giornata di Serie A. Nerazzurri beffati al 96′ da Junior Messias. Bene Frattesi, per due partita da dimenticare. Le pagelle del Corriere dello Sport.

PROMOSSI – Genoa-Inter è terminata in parità: 2-2. Allo Stadio Marassi, i nerazzurri vanno sotto per il gol di Frendrup, ma riescono a ribaltarla in 52 minuti grazie alla grandissima doppietta dello scatenato Marcus Thuram. Ma quando tutto sembrava finire per il verso giusto, ecco il patatrac di Bisseck con il rigore prima sbagliato e poi ribadito in rete da Messias. Il Corriere dello Sport ha stilato le pagelle della partita. In questa sede, il focus va sui giocatori dell’Inter. Il migliore è ovviamente Thuram, che si becca un bellissimo e meritato 8. Ottimo ingresso in campo per Davide Frattesi, autore dell’assist per il gol del momentaneo vantaggio nerazzurro: si prende un 7. Poi due da 6,5: Nicolò Barella, assistman sul primo gol di Thuram, e Federico Dimarco. Poi carrellata di 6: da Acerbi, Darmian, Dumfries, Calhanoglu, Mkhitaryan e Taremi.

Genoa-Inter, le pagelle: bocciati e rimandati

MALE – Bocciate le prestazioni di Yann Aurel Bisseck e Yann Sommer. Per entrambi Genoa-Inter è da 5 in pagella: il primo ha combinato il patatrac nel finale col goffo fallo di mano, che ha causato il rigore; mentre il secondo è apparso in difficoltà con i piedi e sul primo gol ha delle grosse responsabilità. Da rimandare invece la prova di Lautaro Martinez: 5,5. Il capitano è apparso sottotono e svogliato: è ritornato solamente il 6 agosto, quindi è tutto normale. Stesso voto anche per Alessandro Bastoni, autore di un precampionato non esaltante.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Losapio