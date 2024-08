Genoa-Inter, due ballottaggi per Inzaghi. La probabile formazione

Domani alle ore 18.30 inizierà la Serie A con la partita tra Genoa ed Inter allo stadio Marassi. Simone Inzaghi ha solo due dubbi, di seguito la probabile formazione.

PASSATO – Genoa-Inter sarà la partita numero uno della Serie A 2024-2025. I nerazzurri faranno il loro esordio contro la squadra con cui Simone Inzaghi ha fatto il suo primo match da allenatore del club meneghino. Sì, proprio nel 2021 il piacentino esordì con il Genoa, ma a San Siro, vincendo con il risultato di 4-0. Stavolta la partita si giocherà allo stadio Marassi, le premesse sono comunque simili. L’Inter arriva da campione d’Italia alla ricerca di conferme e ha vissuto un’estate piuttosto complicata tra infortuni e assenze prolungate causa nazionali.

SCELTE – La grande sorpresa di Genoa-Inter sarà Yann Aurel Bisseck. Il tedesco ha impressionato nella pre-season, risultando il migliore dei giocatori dell’Inter durante le amichevoli. Proprio lui dovrebbe iniziare dal primo minuto in difesa sul centro-destra al posto di Benjamin Pavard tornato invece tardi dalle vacanze. L’altro ballottaggio, questo ancora in forse, è a centrocampo, precisamente su una delle due fasce. Matteo Darmian per ora è in vantaggio, ma Denzel Dumfries lo insidia dalle retrovie. Ecco la probabile formazione per intero in vista di Genoa-Inter.

Genoa-Inter, la probabile formazione di Inzaghi

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.