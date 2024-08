Genoa-Inter, due assenti all’esordio in campionato – Sky

Simone Inzaghi dovrà ovviare già alle prime due assenze di questo campionato. Uno sta recuperando e sarà pronto per il Lecce, non però per la trasferta numero uno dell’anno. Gli aggiornamenti da Sky Sport prima di Genoa-Inter.

ASSENZE – Mancano appena tre giorni alla partita Genoa–Inter allo stadio Marassi. La squadra di Simone Inzaghi si è allenata oggi ad Appiano Gentile e lo farà anche domani mattina. Barzaghi ha dato gli ultimi aggiornamenti: «Inter quasi pronta per l’esordio in campionato, c’è voglia di confermarsi. Inzaghi vuole ripetersi e dovrà stare attenta alla tradizione degli ultimi anni. Le squadre che hanno vinto hanno sempre fatto fatica dopo, pensate al Milan o al Napoli. Bisogna ripartire con la stessa cattiveria agonistica. Tutti sono a disposizione per Genoa-Inter tranne de Vrij e Zielinski. Il polacco sta molto meglio, non si allena in gruppo e non penso ci sarà per la partita contro il Genoa. Tutti gli altri rientrati da poco in gruppo come Taremi, Bastoni e Calhanoglu sono pronti. Loro ci saranno così come Lautaro Martinez, rientrato ad inizio agosto e senza un minuto di amichevole. Si candida per una maglia da titolare comunque. La preparazione non è stata facile, i giocatori convocati dalle nazionali sono tornati veramente tardi. Adesso è vicina Genoa-Inter».