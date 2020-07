Genoa-Inter, i diffidati e gli squalificati per la 36ª giornata di Serie A

Genoa-Inter si giocherà alle ore 19.30, presso lo Stadio Luigi Ferraris di Genova, per la trentaseiesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per il match di questa sera: due squalificati, uno per parte, e molti più diffidati per i padroni di casa (sette contro quattro). Qui il riepilogo per tutto il turno già iniziato ieri sera.



GENOA-INTER sabato 25 luglio ore 19.30 (36ª giornata Serie A)

Diffidati Genoa: Francesco Cassata, Andrea Favilli, Paolo Ghiglione, Edoardo Goldaniga, Andrea Masiello, Goran Pandev, Cristian Zapata (prossima partita Sassuolo in trasferta)

Squalificati Genoa: Lukas Lerager (una giornata)

Diffidati Inter: Stefan de Vrij, Roberto Gagliardini, Borja Valero, Matias Vecino (prossima partita Napoli in casa)

Squalificati Inter: Nicolò Barella (una giornata)