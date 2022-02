Genoa-Inter, i diffidati per la 27ª giornata di Serie A. No squalificati

Genoa-Inter si giocherà alle ore 21.05 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, per la ventisettesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare l’anticipo di Marassi, con diffidati per entrambe ma senza squalificati. Qui il riepilogo per tutto il turno, iniziato poco fa con Milan-Udinese 1-1 (vedi articolo).



GENOA-INTER venerdì 26 febbraio ore 21.05 (27ª giornata Serie A)

Diffidati Genoa: Nicolò Rovella, Stefano Sturaro (prossima partita Empoli in casa)

Squalificati Genoa: nessuno

Diffidati Inter: Lautaro Martinez, Arturo Vidal (prossima partita Salernitana in casa)

Squalificati Inter: nessuno