Genoa-Inter, difesa inedita per Conte? Godin insidia Bastoni: le ultime

Verso Genoa-Inter, con l’infortunio di Stefan de Vrij, Antonio Conte potrebbe proporre una difesa inedita con l’inserimento non solo di Andrea Ranocchia ma anche di Diego Godin.

DIFESA INEDITA – Genoa-Inter non sarà una partita semplice per entrambe le squadra: da una parte i nerazzurri lotteranno fino alla fine per conquistare il secondo posto, dall’altra il Genoa si gioca di fatto la permanenza con il Lecce. Antonio Conte valuta una difesa inedita in vista di Genoa-Inter di questa sera (start alle 19:30). Diego Godin avanti rispetto Alessandro Bastoni, con lui in campo anche Andrea Ranocchia, che di fatto sostituirà l’infortunato Stefan de Vrij, e Milan Skriniar regolarmente in campo sul centro-destra. Cambi anche sulle fasce: pronti Cristiano Biraghi e Victor Moses al posto di Ashley Young e Antonio Candreva. Riconferma invece per Christian Eriksen dietro le due punte, fuori Alexis Sanchez. A centrocampo torna Marcelo Brozovic vista la squalifica di Nicolò Barella.