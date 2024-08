Genoa-Inter, coppia d’attacco obbligata per Gilardino: la probabile formazione

L’Inter Campione d’Italia impegnata allo Stadio Marassi per la prima gara ufficiale di questo campionato contro il Genoa. Alberto Gilardino, orfano dei suoi due attaccanti titolari della passata stagione, dovrà sperimentare qualcosa in avanti. Ecco le possibili scelte del tecnico rossoblù.

ATTACCO INCOMPLETO – Il Genoa di Alberto Gilardino si prepara ad affrontare l’Inter Campione d’Italia allenata da Simone Inzaghi. Entrambi gli allenatori scenderanno in campo con il 3-5-2. Le scelte offensivo del tecnico rossoblù però saranno fortunatamente limitate, a causa delle cessioni recenti e degli infortuni che hanno colpito il reparto avanzato. Il Genoa, infatti, dovrà fare a meno di due pedine fondamentali: Albert Gudmundsson e Mateo Retegui, entrambi ceduti durante questa sessione di mercato. A complicare ulteriormente le cose per Gilardino ci sono le assenze per infortunio di Kelvin Yeboah ed Ekuban, riducendo drasticamente le opzioni in attacco. L’unica vera alternativa disponibile sembra essere l’ex interista Andrea Pinamonti, arrivato appena ieri dal mercato.

Genoa-Inter, la probabile formazione di Gilardino

LE SCELTE – Per quanto riguarda la formazione, Gilardino sembra intenzionato a dare fiducia al nuovo acquisto Pierluigi Gollini tra i pali, alla sua prima apparizione ufficiale con la maglia rossoblù. In difesa, il tecnico dovrebbe optare per un terzetto composto da De Winter, Bani e il rientrante Vasquez. Sugli esterni, Zanoli appare in vantaggio su Sabelli per coprire la fascia destra, mentre sulla sinistra ci sarà Martin. A centrocampo, spazio alla solidità e all’esperienza di Fendrup, Badelj e Malinovskyi. In attacco, viste le numerose defezioni, Gilardino dovrebbe affidarsi a Junior Messias e Vitinha. Di seguito la probabile formazione del Genoa.

Genoa (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Zanoli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Messian, Vitinha.