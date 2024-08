Genoa-Inter, i convocati di Gilardino: assente un nuovo arrivato!

Genoa-Inter in programma oggi allo Stadio Marassi alle 18:30 per la prima gara ufficiale di Serie A 2024-2025. Alberto Gilardino, in attacco senza Mateo Retegui e Albert Gudmundsson ceduti durante la sessione di mercato, stila la lista dei ventiquattro convocati. Assente anche l’ultimo arrivato in attacco.

SCELTE FORZATE – Alberto Gilardino rende nota la lista dei ventiquattro convocati in vista di Genoa-Inter. Tanti gli assenti causa mercato, a partire dal portiere Josep Martinez che da quest’anno veste proprio la maglia dei nerazzurri e sostituito da Gollini. In attacco non solo non ci saranno Mateo Retegui e Albert Gudmundsson già ceduti rispettivamente all’Atalanta e alla Fiorentina, ma non ci sarà neanche Ekuban causa infortunio. Assente anche l’ultimo arrivato Andrea Pinamonti. Di seguito la lista dei giocatori convocati dal tecnico rossoblù per la sfida di oggi in casa contro i Campioni d’Italia in carica.

Genoa-Inter, i convocati di Gilardino

Portieri: Gollini, Leali, Sommariva;

Difensori: De Winter, Bani, Martin, Zanoli, Vasquez, Vogliacco, Pittino, Sabelli, Ahanor;

Centrocampisti: Badelj, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Masini, Papadopoulos, Bohinen, Fini;

Attaccanti: Messias, Accornero, Vitinha, Ekhator.