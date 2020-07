Genoa-Inter, Conte lancia Moses dal 1′? In ballo c’è il riscatto dal Chelsea

Victor Moses titolare in Genoa-Inter? È questa la suggestione che circola già da ieri (QUI i dettagli). Nell’ottica delle rotazioni di Conte, sarebbe una scelta giustificabile. Anche perché il nigeriano deve provare a guadagnarsi il riscatto.

FUTURO IN BILICO? – Antonio Conte non era il solo ad aspettarsi qualcosa in più da Victor Moses. Reduce da un infortunio muscolare, è tornato a disposizione contro la SPAL pur rimanendo in panchina per tutti i novanta minuti. Un paio di spezzoni contro Roma e Fiorentina, ma nulla di entusiasmante. Stasera c’è Genoa-Inter e il tecnico sembra intenzionato a concedergli una chance dal primo minuto per far respirare Antonio Candreva. Moses, al momento, sembra lontanissimo da un probabile riscatto. Ricordiamo che l’Inter vanta un’opzione d’acquisto sui dieci milioni, dal Chelsea, ma al momento non sembrano esserci margini per discorsi di questo tipo.

POCHE GARANZIE – In primis per l’integrità fisica del calciatore. Ripercorrendo anche i primi mesi di questa stagione, col Fenerbahce, si nota come Moses abbia saltato oltre dieci partite per un problema alla coscia che l’ha tormentato fino ai primi di gennaio. Antonio Conte di certo ne era al corrente e non avrebbe scomodato una complessa triangolazione di mercato col Chelsea senza essere sicuro del rendimento del nigeriano. È un suo fedelissimo, come noto, ma la brillantezza delle annate londinesi sembra (al momento) un ricordo sbiadito. Conte sperava nel colpo a sorpresa, nell’acquisto che avrebbe potuto svoltare l’andamento del girone di ritorno. Moses, con l’Inter, ha messo insieme una manciata di presenze che non possono (al momento) giustificare il riscatto. Stasera, in occasione di Genoa-Inter, Conte sembra intenzionato a concedergli una chance da titolare che profuma di ultima spiaggia. La cifra del riscatto è piuttosto consistente e con l’arrivo di Achraf Hakimi pare difficile che l’ex Chelsea riesca a scalzare Candreva, come alternativa sulla destra per la prossima stagione.