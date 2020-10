Genoa-Inter, Conte conferma Eriksen dal 1′! Un ballottaggio in difesa – Sky

Genoa-Inter è la sfida che si giocherà oggi alle ore 18.00 allo stadio “Luigi Ferraris”, valida per la quinta giornata di Serie A. In attesa di sapere qualcosa in più su Hakimi (vedi articolo), Paventi fa il punto sulle scelte di Conte. Un ballottaggio in difesa

BALLOTTAGGIO – Genoa-Inter è la sfida in programma oggi alle ore 18.00. Secondo Andrea Paventi, Antonio Conte potrebbe confermare Christian Eriksen e far riposare Stefan de Vrij: «Ci sono dubbi sia da una parte che dall’altra viste le tante positività al Coronavirus. Per quanto riguarda il Genoa, è da capire chi ci sarà in attacco accanto a Goran Pandev. Per quanto riguarda l’Inter, in mezzo ci sono tanti che vorrebbero giocare, come Eriksen che aspetta una conferma da trequartista e potrebbe averla oggi. Marcelo Brozovic e Arturo Vidal sono favoriti ma anche Nicolò Barella potrebbe trovare spazio. In difesa ballottaggio tra Andrea Ranocchia e de Vrij».