Genoa-Inter: Conte cambia rispetto al Borussia Mönchengladbach – SM

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

Genoa-Inter domani sera alle 18. I nerazzurri tornano in campo dopo il pareggio contro il Borussia Mönchengladbach, Antonio Conte farà dei cambi di formazione

Domani l’Inter torna in campo in casa del Genoa per tornare alla vittoria dopo due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre partite. Secondo “Sport Mediaset” Antonio Conte farà dei cambi rispetto al pareggio contro il Borussia Mönchengladbach. Tornerà sicuramente in campo Lautaro Martinez dal primo minuto, potrebbero rivedersi anche Bastoni e Brozovic dall’inizio con panchina per Kolarov ed Eriksen.